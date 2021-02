A primeira equipa é constituída por dois médicos e dois enfermeiros que chegam a Portugal na próxima semana.

Covid-19. Luxemburgo pode enviar segunda equipa para Portugal

Uma primeira equipa de dois médicos e dois enfermeiros parte já na próxima semana, mas se for necessário uma segunda equipa poderá ir para Portugal na semana seguinte. A notícia foi avançada por Xavier Bettel, primeiro-ministro na conferência de imprensa desta tarde.

Covid-19. Equipa médica do Luxemburgo chega para a semana a Portugal Dois médicos e dois enfermeiros do Grão-Ducado e outra equipa de França vão trabalhar nos cuidados intensivos de hospitais portugueses durante 15 dias.

A primeira equipa é constituída por dois médicos e dois enfermeiros que chegam a Portugal na "semana de 15 de fevereiro" para "apoiar o serviço de Medicina Intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora", de acordo com o Ministério da Saúde de Portugal.

O Contacto sabe que o ministério português pediu ao homólogo do Luxemburgo que estes profissionais de saúde que vêm para Portugal soubessem falar português. A equipa do Grão-Ducado formada por profissionais especialistas em cuidados intensivos vai ficar 15 dias em Portugal.

