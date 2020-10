A epidemia pode"culminar numa grave crise do sistema de saúde" se as regras não forem respeitadas, alerta o relatório semanal do Research Luxembourg.

Covid-19. Luxemburgo pode chegar aos 1.400 casos por dia

Madalena QUEIRÓS A epidemia pode"culminar numa grave crise do sistema de saúde" se as regras não forem respeitadas, alerta o relatório semanal do Research Luxembourg.

O Luxemburgo pode chegar a "um máximo de 1.400 casos por dia, a partir de meados de Novembro". A alerta é feito no relatório semanal da Task force Covid-19 do Research Luxembourg, divulgado hoje.

A análise dos números diários de infetados, na última semana, mostra que "a curva de casos revela um comportamento de crescimento exponencial", pode ler-se no relatório. O que pode significar um crescimento de 3 a 4 vezes do número de infetados nas próximas semanas. Os investigadores afirmam que "a situação epidémica está a acelerar rapidamente e parece rapidamente volátil".

O que significa que "a mitigação da onda da epidemia só pode ser alcançada com o esforço de reduzir as inter-ações sociais, respeitar as medidas de higiene e a participação no processo de testes a larga escala". Se estes esforços não forem feitos a situação pode "culminar numa grave crise do sistema de saúde", pode ler-se no relatório.

"É essencial que os membros da sociedade respeitem as medidas implementadas e as recomendações de distanciamento físico e medidas de higiene para voltar a ter a epidemia controlada", recomenda-se no relatório do Research Luxembourg.









