O anúncio foi feito este sábado, pelo Ministério da Saúde.

Luxemburgo passou a marca das 600 mil doses administradas

Ana Patrícia CARDOSO

A campanha de vacinação continua a todo o gás e, neste sábado, 10, foi ultrapassada mais uma marca considerável. O Luxemburgo administrou, até ao momento, 600 mil doses da vacina contra a covid-19, avançou o Ministério da Saúde.

Nas redes sociais, o Ministério disse ainda que 365 mil pessoas receberam a sua primeira dose e mais de 238 mil pessoas estão totalmente vacinadas.

Avançou na passada sexta-feira o cruzamento de vacinas para as pessoas com menos de 55 anos e sem critérios de vulnerabilidade, que vão receber ou já receberam uma 1ª. dose de vacina Vaxzevria (AstraZeneca).

Além do cruzamento de vacinas, o Governo também vai vacinar com uma terceira dose determinados grupos da população. Seguindo a recomendação do CSMI, a terceira dose da vacina contra a covid-19 será, nesta fase, dada a pessoas com imunodeficiências, especialmente pacientes transplantados.

Devido ao avanço da vacinação, taxa de mortalidade e gestão durante esta, o Luxemburgo foi considerado o segundo país a melhor lidar com a pandemia, só superado pela nórdica Finlândia.





