Covid-19. Luxemburgo passa de 14 para 48 novas infeções

Número de casos de internamentos sobe para 23, mais oito do que no dia anterior.

Número de casos de internamentos sobe para 23, mais oito do que no dia anterior.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, 48 novas infeções por covid-19 em 9.991 testes realizados, o que equivale a 7.67 casos positivos por cada 100 mil habitantes.



Os cuidados intensivos continuam sem doentes infetados com o novo coronavírus. Registam-se 23 internamentos, mais oito do que no dia anterior.

O Grão-Ducado continua sem registo de mortos por covid-19 desde o dia 17 de agosto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.