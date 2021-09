Já no que diz respeito a novas infeções, 31% dos casos analisados são pessoas com a vacinação completa.

Covid-19

Luxemburgo. Nenhum paciente dos cuidados intensivos foi vacinado contra a covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Já no que diz respeito a novas infeções, 31% dos casos analisados são pessoas com a vacinação completa.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, na semana de 13 a 19 de setembro, o número de pessoas com teste positivo para a covid-19 permaneceu estável com 542 casos, em comparação com 553 casos na semana anterior (-2%).

Entre as 542 novas infeções, 374 pessoas não foram vacinadas ou apenas levaram uma dose vacinadas (69%), enquanto que 168 têm a vacinação completa (31%).

Nove pessoas morreram no Luxemburgo após toma da vacina contra a covid-19 O relatório de Farmacovigilância mias recente dá ainda conta de 1.864 casos de reações adversas após a vacinação.

Em relação aos internamentos, todas as pessoas atualmente nas unidades de cuidados intensivos não levaram a vacina contra a covid-19, bem como 73,9% dos pacientes internados em enfermaria.

A 19 de setembro, o número de infeções ativas diminuiu para 1.039, ligeira diminuição em relação aos 1.067 de dia 12. A idade média dos casos positivos está agora nos 29,5 anos. Não houve mortes a relatar durante os sete dias analisados.

Pela segunda semana consecutiva, a faixa etária dos 0 aos 14 anos apresenta a maior taxa de incidência, com 158 casos por 100 mil habitantes, seguida da faixa etária de 15 a 29 anos com 111 casos por 100 mil habitantes. As taxas de incidência mais baixas são registradas nas faixas etárias de 60-74 e 75 anos ou mais.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.