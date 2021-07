O mapa covid do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) foi atualizado esta quinta-feira e o Luxemburgo continua na 'zona vermelha'.

Covid-19

Luxemburgo não sai da 'zona vermelha' do mapa covid

Luxemburgo não sai da 'zona vermelha' do mapa covid

Henrique DE BURGO O mapa covid do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) foi atualizado esta quinta-feira e o Luxemburgo continua na 'zona vermelha'.

O Grão-Ducado faz parte dos países e regiões que apresentam uma incidência de 200 a 499 casos positivos por 100 mil habitantes, razão pela qual não saiu da 'zona vermelha'.



Pior que o Luxemburgo estão algumas regiões de Espanha e dos Países Baixos, com mais de 500 casos por 100 mil habitantes. A Itália, o Norte e Leste da Europa, pelo contrário, continuam na 'zona verde'.

Para quem tem planos de viajar de carro até Portugal, há no entanto uma diferença. As regiões francesas que fazem fronteira com Espanha passaram de 'zona verde' a 'zona laranja', o que poderá levar as autoridades espanholas a efetuar um maior controlo na fronteira.

No entanto, tanto as autoridades francesa como a espanhola pedem aos viajantes para se fazerem acompanhar de um dos três documentos: certificado de vacinação, certificado de recuperação ou teste negativo, dentro do prazo de validade.

A exceção são as crianças com menos de 12 anos, que ficam isentas de apresentar 'documentos covid'.



