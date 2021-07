Luxemburgo não pretende tornar vacina obrigatória para profissionais de saúde

Vacinas obrigatórias? Conheça os países que ponderam a medida

Em todo mundo, são variadas as posturas governamentais perante a possibilidade de obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19. Em Itália e no Reino Unido a lei já está em vigor. Em França e no Luxemburgo discute-se a imunização obrigatória para profissionais de saúde.