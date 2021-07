Itália e Reino Unido já obrigam por lei a vacinação dos profissionais de saúde contra a covid-19.

Luxemburgo não pretende tornar vacina obrigatória, nem para profissionais de saúde

Esta semana tem estado em discussão a possibilidade da imunização obrigatória para profissionais de saúde em França e no Luxemburgo. Ao Contacto, o Ministério da Saúde reitera que atualmente não existem planos para tornar a vacinação obrigatória no geral, onde se incluem os profissionais de saúde. Na resposta por email, a tutela garante que a via continua ser "convencer e sensibilizar através de uma comunicação transparente baseada em factos cientificamente comprovados do que através de coerção".

Em declarações recentes à RTL, o novo presidente da Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL), Philippe Türk, não excluiu a hipótese de a vacinação contra a covid-19 ser imposta aos profisisonais de saúde. Philippe Türk acredita que 70% dos trabalhadores da saúde estão atualmente vacinados, mas considera que a taxa não é suficiente.

Tal como a tutela da Saúde, Türk defende que é preciso uma maior sensibilização dos profissionais de saúde.

