Covid-19. Luxemburgo não negoceia diretamente compra da vacina

Madalena QUEIRÓS Mas o Grão-Ducado participa nas diversas iniciativas da Comissão Europeia para assegurar a compra de vacinas. Há quatro grandes contratos em preparação com laboratórios internacionais que apontam para a compra de 1125 milhões de doses para todo os países da União Europeia.

O Luxemburgo não está a fazer "negociações individuais com nenhum laboratório ou fabricante da vacina COVID-19" para compra da vacina, responde ao Contacto a porta-voz do ministério da Saúde. Mas o Grão-Ducado "participa em iniciativas europeias para assegurar a aquisição de vacinas contra a covid-19, logo que tal vacina esteja disponível e tenha provado a sua eficácia e segurança".

Neste momento, a Comissão Europeia negoceia com quatro grandes consórcios de laboratórios que estão a desenvolver a vacina:

1.Sanofi-GSK : está a decorrer uma negociação com vista à elaboração de um contrato-quadro para a aquisição de 300 milhões de doses em nome dos Estados-membros, sendo que o objectivo é dar aos Estados-membros da União Europeia uma opção de compra.

2.Johnson&Johnson: discussões preliminares a 13 de Agosto entre a Comissão Europeia e a Janssen Pharmaceutica NV para desenvolver um contrato-quadro para a aquisição de 200 milhões de doses.

3.AstraZeneca: acordo-quadro com a Comissão Europeia datado de 14 de Agosto para a aquisição de 300 milhões de doses (e mais 100 milhões de doses como opção) em nome dos países da União Europeia. Trata-se de uma vacina recombinante do vector viral (adenovírus), que está actualmente a ser submetida a ensaios clínicos em larga escala de Fase II/III.

4.A CureVac: uma empresa europeia que é pioneira no desenvolvimento de uma nova classe de vacinas, baseadas no RNA do mensageiro (mRNA) transportado em células humanas por nanopartículas lipídicas. O acordo prevê a aquisição, em nome da estados membros, de 225 milhões de doses de vacina.

O ministério da Saúde assegura que "em princípio, a vacinação deve ser acessível a toda a população". Mas o executivo luxemburguês admite que "a taxa de produção de vacinas pode não ser suficiente para fornecer um número suficiente de doses para vacinar toda a população no momento da comercialização". "Neste caso, o Luxemburgo terá de adoptar uma estratégia de vacinação em que certos grupos serão vacinados como prioridade. Tais estratégias já foram planeadas por outros países, estando actualmente a ser preparadas recomendações sobre este assunto pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (CEPCD), a fim de assegurar uma distribuição justa e equitativa destas vacinas para a população", assegura.

Quanto ao calendário de vacinação será definida pelo Alto Conselho para as Doenças Infecciosas, no Outono.

*com Catarina Osório

