Registaram-se 21 novos casos de covid-19 no último dia.

Covid-19

Luxemburgo mantém-se sem mortes devido ao vírus

Ana Patrícia CARDOSO Registaram-se 21 novos casos de covid-19 no último dia.

Segundo os dados do Ministério da Saúde desta terça-feira, há 21 novos casos de covid-19 no Luxemburgo, elevando o número total de pessoas infetadas com o vírus desde o início da pandemia para 70.466. Foram realizados 7.430 testes, de acordo com o departamento de saúde.

Estão agora 518 infeções ativas e 69.130 pessoas são consideradas recuperadas. Sem mortes a lamentar mais uma vez, o número de óbitos continua 818, desde o início da crise sanitário. Dez pessoas estão internadas, oito em enfermaria e duas nas unidades de cuidados intensivos.

Mais de 175.000 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.