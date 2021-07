Luxemburgo. Mais de uma centena de novos casos no último dia

Jovens Quando o nosso futuro está em risco

São o futuro do país e estão a revelar sinais de que não estão bem. O número de casos de crianças e jovens a recorrer a psicólogos e psiquiatras está a disparar no Luxemburgo, Assim como estão a aumentar os pensamentos suicidas. Os serviços de atendimento não chegam para as necessidades e há listas de espera, que nalguns casos ultrapassam os três meses. Para aumentar a resposta, o Hospital de Kirchberg prepara-se para triplicar as a oferta criando uma nova oferta do hospital de dia com 20 lugares para jovens em risco. Uma resposta urgente que vai estar disponível já a partir de setembro.