Luxemburgo. Mais de 400 mil pessoas já têm a vacinação completa

Ana Patrícia CARDOSO O país registou 71 novos casos de covid-19 e continua sem registo de mortes por causa do vírus.

De acordo com os últimos dados oficiais do Ministério da Saúe, registam-se esta terça-feira um total de 71 novos casos de covid-19, de 1.692 testes realizados nas últimas 24 horas. Estão 1.104 infeções ativas no Luxemburgo.

Como continua a não se registar mortes por causa do vírus, o número de óbitos, desde o início da pandemia, continua nos 834.

Estão hoje 30 pessoas internadas, 22 pacientes em enfermaria e oito nas unidades de cuidados intensivos.

400.531 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

