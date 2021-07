Luxemburgo. Mais de 130 novos casos num dia

Quando todas as liberdades foram postas em causa, a justiça continuou a operar Justiça europeia premiada por se ter adaptado à pandemia

O Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, recebeu o Prémio do Provedor Europeu para a Boa Administração de 2021 pelo seu projeto de adaptação digital ao coronavírus. Em abril do ano passado, o presidente da instituição explicava ao Contacto que "é muito importante que a justiça não se torne invisível – sobretudo durante uma pandemia.”