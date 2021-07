Número de internamentos aumentou.

Covid-19

Luxemburgo. Mais 139 casos e uma morte nas últimas 72 horas

Neste início de semana, o Ministério da Saúde da conta os números oficiais dos últimos três dias, uma vez que já não são divulgados dados ao fim de semana.

Assim sendo, estão confirmados 139 novos casos nas últimas 72 horas, de um total de 16.652 testes, repartidos por 75 casos na sexta-feira, com 60 no sábado e quatro no passado domingo.

Há uma morte a lamentar por causa do vírus, o que significa que o número total de óbitos no Grão-Ducado ascende agora a 822.



Há 24 pacientes em enfermaria (mais 16 desde a última atualização) e duas pessoas nas unidades de cuidados intensivos.





