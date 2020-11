Segundo as contas do Ministério da Saúde, a covid-19 já infetou quase 5% dos residentes.

Covid-19. Luxemburgo já fez mais de 1,3 milhões de testes, duas vezes a população do país

Diana ALVES O Luxemburgo já fez mais de 1,3 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, desde o início da pandemia. O número representa quase o dobro da população do país, que a 1 de janeiro deste ano totalizava 626.108 residentes, segundo os últimos dados demográficos do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

De acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus, foram diagnosticados até agora no Grão-Ducado 31.111 casos da doença. Feitas as contas, isto significa que 2,4% dos testes realizados no país tiveram resultado positivo.

Tendo em conta a população total e o número de casos identificados através dos testes de diagnóstico, a covid-19 já infetou quase 5% dos residentes. Os dados do Ministério da Saúde mostram também que milhares de pessoas têm feito o teste de diagnóstico graças ao programa de testes em larga escala, que já detetou mais de 4.000 infeções pelo coronavírus.

Não recebeu convite para os testes em larga escala? Se vive ou trabalha no Luxemburgo e ainda não recebeu o convite para participar no programa de testes em larga escala, esta notícia é para si.

Cerca de 750.000 testes realizados até agora dizem respeito aos exames realizados ao abrigo do programa (o número inclui também os testes feitos no âmbito da entrada de turistas no país ou de deslocações ao estrangeiro). Quase 400.000 foram realizados a partir de receita médica, 50.000 com o voucher distribuído no aeroporto e 100.000 no âmbito do serviço de rastreamento, 'contact tracing'.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.