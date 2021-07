O Grão-Ducado só é ultrapassado pela Finlândia no combate ao vírus.

Luxemburgo foi o segundo país do mundo a lidar melhor com a pandemia

Quase um ano e meio depois, apesar de ainda estarmos a viver a pandemia e alguns países enfrentam já uma quarta vaga (como Portugal), é possível avaliar a prestação quem esteve mais à altura no combate ao vírus.

Foi o que fez a revista alemã "der Spiegel", que recolheu dados de 154 países, apenas aquelas que têm mais de 500 mil habitantes.

De acordo com um estudo comparativo realizado pela revista alemã "der Spiegel", o Luxemburgo está a ter um desempenho eficaz, ocupando a segunda posição no ranking mundial. Só a nórdica Finlândia supera o Grão-Ducado. A lista segue com a Noruega, Dinamarca, Taiwan, Singapura e Japão a terem bons desempenhos durante a crise pandémica.

Foram tidos em conta fatores com a mortalidade (o critério mais importante do estudo), a variação do PIB, a campanha de vacinação e as restrições às liberdades.

O Luxemburgo tem a lamentar hoje 819 mortes por causa do vírus, desde o início da pandemia, e até à semana passada, esteve mais de um mês sem vítimas mortais devido à covid-19.

Em relação ao PIB, segundo a Comissão Europeia, o produto interno bruto luxemburguês já havia atingido o nível pré-crise no último trimestre de 2020 e a previsão da UE é para um crescimento de 4,8 por cento este ano, e de 3,3 por cento para 2022.





