Luxemburgo e Portugal entre os países com mais novos casos diários de infeção

Henrique DE BURGO O Grão-Ducado é o quarto na União Europeia e Portugal o segundo com mais novos casos por 100.000 habitantes.

O Luxemburgo é o quarto país da União Europeia com mais novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes na última semana. E Portugal aparece em segundo na lista.

Segundo os dados do site estatístico "Our World in Data", da Universidade de Oxford, o Grão-Ducado registou na passada semana uma média de 98 casos por 100.000 habitantes. O país que apresenta a média mais alta é o Chipre, com 520 novos casos. Segue-se Portugal, com 203, e Espanha, com 157 novos casos diários na última semana.

Já os Estados-membros com menos novos casos são a Roménia e a Polónia, com uma média de dois novos casos diários, bem abaixo da média europeia, que é de 39, e da média mundial, que se fixou nos 49.

Os últimos dados oficiais no Grão-Ducado dão conta de 398 nas infeções nas últimas 72 horas. O aumento de casos na última semana levou mesmo a Task Force a temer uma nova vaga de infeções no país no último relatório publicado recentemente.

Já Portugal registou cinco mortes e 1.493 novos casos no balanço diário mais recente, sendo que as autoridades de saúde estimam que o valor aumente para os 4.000 infetados diários nas próximas duas semanas.

