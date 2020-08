O ministro Jean Asselborn divulgou hoje os países e regiões europeias que impõem restrições aos viajantes do Grão-Ducado. Saiba quais são.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19. Luxemburgo é ‘país de risco’ em 18 estados da Europa

Paula SANTOS FERREIRA O ministro Jean Asselborn divulgou hoje os países e regiões europeias que impõem restrições aos viajantes do Grão-Ducado. Saiba quais são.

O Grão-Ducado é atualmente considerado um "país com elevado risco de infeção pelo novo coronavírus" para 18 estados e regiões europeias. Tal significa que os residentes do Grão-Ducado ou viajantes provenientes do País que chegam a esses territórios são obrigados a cumprir medidas restritivas, como mostrar à chegada um teste de despistagem negativo recente ou serão obrigados a realizar um teste imediatamente, ou terem de ficar de quarentena.



A lista dos estados da Europa que incluem o Grão-Ducado na lista ‘negra’ dos territórios de risco foi hoje divulgada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Gilles Baum do Partido Democrático.

Quais são os estados e ilhas?

“Entre os países da União Europeia são por estes dias impostas medidas restritivas às deslocações dos residentes do Grão-Ducado a certos länders alemães, Chipre, Dinamarca, Estónia, Filândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, República Checa (para a categoria específica de trabalhadores), Roménia, Eslováquia, Eslovénia, assim como as deslocações para as ilhas portuguesas da Madeira e dos Açores”, escreve o ministro Jean Asselborn na resposta parlamentar.

“As medidas restritivas aplicam-se igualmente aos viajantes provenientes do Luxemburgo que desejam viajar para o Reino Unido, Suiça, Noruega e Islândia”, acrescenta o governante.

Suíça decide manter Luxemburgo como país de risco. Bélgica entra na lista A Suíça deicidiu esta quinta-feira manter o Luxemburgo na lista de países de risco devido ao novo coronavírus. Decisão de Berna já chegou ao Parlamento luxemburguês.

Os esforços do ministro

Jean Asselborn salienta ainda que estas medidas são diferentes consoante os países e são “evolutivas” pelo que quem deseje viajar para estes estados que têm o Luxemburgo como um país de risco devem, antes da partida, informar-se sobre as medidas em vigor nesses países ou regiões.

“Tanto ao nível político como administrativo o Governo continua a desenvolver os seus esforços de explicação a fim de fornecer às autoridades competentes dos respetivos países uma visão objetiva da situação atual do Luxemburgo”, vinca o ministro dos Negócios Estrangeiros.

O caso da Suíça

Na sua pergunta parlamentar o deputado Gilles Baum refere em concreto o caso da Suíça que decidiu classificar o Grão-Ducado como um país de risco no mesmo dia em que a Alemanha retirou o País da lista ‘negra’. Gilles Baum pergunta ao ministro se não está igualmente a realizar todas as démarches para que a Suíça retire esta classificação ao Luxemburgo.

Jean Asselborn assegura que todos os esforços estão a ser realizados junto das autoridades helvéticas além de que a classificação é injusta dado que o país sempre esteve abaixo do nível de infeções limite que a Suíça aponta para ‘país de risco’.

Luxemburgo retirado da lista alemã das zonas de risco Uma decisão das autoridades alemãs já aplaudida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês.

De risco sem justificação

“60 infeções diárias por 100 mil habitantes durante 14 dias seguidos”, este é o critério epidemiológico suíço para colocar o rótulo de ‘território de risco’. “O Luxemburgo continua atualmente abaixo do critério fixado pela Suíça”, lembrou o governante. Agora é esperar que as negociações terminem favoravelmente com o país helvético a retirar o Grão-Ducado da lista ‘negra’. Bem como os outros países.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.