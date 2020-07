Covid-19. Luxemburgo é o país europeu com mais novos casos

Mas o Grão-Ducado é também o país que mais testes de diagnóstico, por milhão de habitantes, faz no mundo.

Henrique DE BURGO Mas o Grão-Ducado é também o país que mais testes de diagnóstico, por milhão de habitantes, faz no mundo.

O Luxemburgo é o país da União Europeia com mais novos casos positivos de covid-19 por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias.

De acordo com os mais recentes dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o Luxemburgo tem uma média de 102 casos por 100 mil habitantes, seguido pela Suécia (95,4) e depois por Portugal, com uma média de 49 casos por 100 mil habitantes.

Com mais 83 novos infetados nas últimas 24 horas e os recentes aumentos, o Luxemburgo totaliza 4.925 casos positivos desde o início da pandemia e 111 óbitos associados à covid-19 (2,2% do total). Quanto ao número de curados, são 4.086, ou seja 83 %, restando ainda 581 casos ativos (11,7%).

Uma das explicações para o aumento de casos positivos poderá ser o número de testes realizados no país. O Luxemburgo já testou perto de metade da população (278 mil testes) e segundo o site Worldometers, que reúne dados oficiais de todos os países do mundo, é o país com mais testes feitos em todo o mundo por milhão de habitantes (444 mil / 1 milhão).

O Luxemburgo é suplantado apenas pelos territórios de Gibraltar (território britânico) e das Ilhas Faroé (dominadas pela Dinamarca).



