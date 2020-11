Já no número de vítimas mortais, por cem mil habitantes, o Luxemburgo é o 10° da lista dos países europeus.

Covid-19. Luxemburgo é o país europeu com mais casos por cem mil habitantes

Madalena QUEIRÓS Já no número de vítimas mortais, por cem mil habitantes, o Luxemburgo é o 10° da lista dos países europeus.

Os números não deixam margem para dúvidas. O Luxemburgo tem 1279 casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, o valor mais elevado de todos os países europeus. Segue-se a Áustria com 1056 casos e a Eslovénia com 968 casos, de acordo com os números divulgados hoje pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças.



Já se olharmos para a tabela que contabiliza o número de vítimas mortais, por cada cem mil habitantes, nos últimos 14 dias, a República Checa lidera a lista com 22 vítimas mortais seguida da Bélgica com 20 e da Bulgária com 17. O Luxemburgo surge no 10° posição com 12 vítimas mortais, por cada cem mil habitantes, nos últimos 14 dias.

Saiba todas as restrições que vão ser impostas a partir de quinta-feira Xavier Bettel anunciou que o país vai entrar em confinamento parcial já a partir de quinta-feira. Saiba o que está na calha.

Indicadores que levaram o primeiro-ministro luxemburguês a decidir avançar com o confinamento parcial já a partir da próxima quinta-feira. "A situação é delicada", justificou Xavier Bettel numa conferência de imprensa realizada hoje.



Desde 26 de outubro, está em vigor um recolher obrigatório no país entre as 23h00 e as 6h00, e o número de hóspedes em casa, bem como o número de hóspedes à mesa de um restaurante, não pode exceder quatro.

Os contactos sociais vão agora ser limitados a um máximo de duas pessoas. Os cafés, restaurantes e hotéis vão fechar já a partir de quinta-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.