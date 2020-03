Recomendação surge numa altura em que o país contabiliza 81 casos de infeção.

Covid-19. Luxemburgo desaconselha viagens ao estrangeiro

Manuela PEREIRA

O Ministério dos Negócios Estrangeiros desaconselha todas as viagens desnecessárias ao estrangeiro. "Os residentes que estejam no estrangeiro e que pretendam regressar ao Luxemburgo devem contactar a sua agência de viagens, operador turístico ou companhia aérea", sublinha o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

O aumento de novas infeções é constante no Luxemburgo. O número subiu hoje para 81. Há hoje pelo menos mais quatro casos confirmados de infeção por Covid-19 do que no domingo.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, disse esta manhã que o país vive uma crise sanitária, continuando a recomendar, sobretudo às pessoas de risco, para evitar deslocações desnecessárias à rua. O isolamento social continua a ser a palavra de ordem.