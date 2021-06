A partir da meia-noite deste domingo os residentes do Grão-Ducado já podem viajar à vontade para o país vizinho, tendo apenas de apresentar um teste negativo nas viagens aéreas.

Covid-19

Luxemburgo deixa de ser zona de risco para a Alemanha e acabam as restrições

Paula SANTOS FERREIRA A partir da meia-noite deste domingo os residentes do Grão-Ducado já podem viajar à vontade para o país vizinho, tendo apenas de apresentar um teste negativo nas viagens aéreas.

A diminuição das infeções pelo novo coronavírus no país levaram o governo alemão a retirar o Luxemburgo da lista de áreas de risco. A partir da meia-noite deste domingo, os residentes no Grão-Ducado podem passar as fronteiras e circular livremente na Alemanha, sem restrições.

Apenas os passageiros aéreos têm de continuar a apresentar testes negativo de rastreio.

A decisão foi tomada logo depois que o Centro Europeu Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) voltou a colocar o Luxemburgo como zona verde, a países com menor incidência de casos na Europa. A passagem a zona verde no mapa europeu foi feita e comunicada na passada sexta-feira, dia 25.

Tal como o Luxemburgo, também a Dinamarca, Letónia, Eslovénia e Holanda deixaram a lista de risco alemã. Veja aqui as lista alemã.



Alemanha. Portugueses obrigados a alterar as férias em Portugal devido à quarentena Muitos emigrantes estão a cancelar ou a alterar as viagens à terra natal, por causa da quarentena obrigatória de 14 dias no regresso à Alemanha. Mesmo que já estejam vacinados ou sem infeção.

Já Portugal passou a pintado de vermelho pela Alemanha e a partir de terça-feira quem chegar de terras lusitanas ao país de Merkel terá de ficar obrigatoriamente em quarentena por 14 dias. Mesmo que esteja vacinado, imunizado devido a uma antiga infeção ou mesmo com teste negativo. Tudo porque Portugal é agora um dos países com maior taxa de incidência de novas infeções, muito acima dos 50 novos casos diários, o limite da zona verde para a Alemanha.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.