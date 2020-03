Com este documento os trabalhadores fronteiriços residentes em França ficarão isentos das restrições de passagem de fronteira entre a França e o Luxemburgo.

Covid-19: Luxemburgo cria certificado para trabalhadores fronteiriços residentes em França

O Ministério de Estado criou um certificado comprovativo da necessidade de atravessar a fronteira para os trabalhadores fronteiriços residentes em França.

A fim de facilitar a entrada de trabalhadores transfronteiriços no Luxemburgo durante eventuais controlos, o governo luxemburguês emitiu um certificado que atesta a relação de trabalho com o trabalhador.



Este certificado serve como prova da necessidade de atravessar a fronteira entre a França e o Luxemburgo sob a situação do COVID19.



Assim, mediante a apresentação deste certificado, os trabalhadores fronteiriços residentes em França ficarão isentos das restrições de passagem de fronteira entre a França e o Luxemburgo.



Para aceder ao formulário, clique aqui.

Emmanuel Macron anunciou quarentena total do país durante os próximos quinze dias, já a partir desta terça-feira ao meio-dia.

