Covid-19

Luxemburgo. Covid-19 faz uma vítima no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Registaram-se 50 novos casos do vírus nas últimas 24 horas.

No final de mais uma semana, há a lamentar uma vítima mortal por causa do vírus, no Grão-Ducado. O Ministério da Saúde confirmou a morte, elevando o total de óbitos para 828, desde o início da pandemia.

Foram registados 50 novos casos, de um total de 6.138 testes realizados, mais três que na quinta-feira. Desde o início da epidemia, 74.595 tiveram covid-19.

Estão hoje 15 pacientes internados em enfermaria e seis nas unidades de cuidados intensivos. 376.878 pessoas já têm a vacinação completa no Grão-Ducado.

