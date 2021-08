Luxemburgo. Covid-19 faz duas vítimas mortais no último dia

Assalto e perseguição Luxemburgo. Homem morto a tiro pela polícia após ataque com faca e violento assalto

A polícia disparou ontem contra um assaltante armado com uma faca que "atacou" os agentes policiais, em Ettelbruck, no final de uma perseguição policial. O assaltante atingido faleceu no hospital. O Ministério Público de Diekirch descreve o incidente fatal.