Covid-19. Luxemburgo continua sem mortes no dia que regista 119 novos casos

Há mais cinco pessoas hospitalizadas.

São boas notícias num novo dia sem óbitos por covid-19. Nas últimas 24 horas, houve mais 119 pessoas infetadas num universo de 6.406 testes realizados. São mais quatro do que no dia anterior.

Quanto aos internamentos, os hospitais do Luxemburgo receberam mais cinco pessoas infetadas. São 77 utentes em diferentes unidades. Destes, 63 estão nos cuidados normais, mais do que os 58 do dia anterior. Nos cuidados intensivos, mantêm-se 14 pessoas internadas.

A taxa de positividade da doença é de 1,86 e a taxa de reprodução é de 0,98%.

