Mais uma semana se inicia sem novos registos de mortes associadas à covid-19.

Covid-19. Luxemburgo conta mais 10 casos positivos

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, 10 novas infeções por covid-19 em 1141 testes realizados, o que equivale a 1.6 casos positivos por cada 100 mil habitantes.

Os cuidados intensivos continuam sem doentes infetados com o novo coronavírus. Registam-se 15 internamentos, mais quatro do que no dia anterior.

O Grão-Ducado continua sem registo de mortos por covid-19 desde o dia 17 de agosto.



