Quase um mês sem registo de mortes por covid-19.

Covid-19

Luxemburgo com quase 100 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Quase um mês sem registo de mortes por covid-19.

Nas últimas 24 horas, houve um ligeiro aumento no número de casos de covid-19, mas a situação pandémica no Luxemburgo mantém-se estável.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, confirmam-se 92 novas infeções no último dia (mais 39 do que ontem), de um total de 4.386 testes realizados. Contam-se, portanto, 263 casos ativos no Luxemburgo.

Não foram registadas novas mortes por causa do vírus, situação que se mantém há quase um mês. O total de óbitos no país é 818.

Nesta quarta-feira, estão cinco pacientes em enfermaria, mais um do que no dia anterior, e um nas unidades de cuidados intensivos.

