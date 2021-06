Não há mortes a registar.

Covid-19

Luxemburgo com menos de 15 novos casos num dia

Ana Patrícia CARDOSO

No final desta semana, os números continuam a ser otimistas para o Luxemburgo. De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, há 13 novos casos a registar de um total de 6.996 testes realizados nas últimas 24horas.

Não foram registadas novas mortes por causa do vírus, mantendo-se o número total de óbitos no Grão-Ducado em 818.

Mantém-se oito pessoas internadas em enfermaria e está agora apenas um paciente nas unidades de cuidados intensivos.

