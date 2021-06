O Grão-Ducado continua sem mortes a registar por causa do vírus.

Covid-19

Luxemburgo com menos de 15 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

Depois de dois dias com 39 novas infeções, no total, nas últimas 24 horas, foram detetados 14, relata o Ministério da Saúde, de 8,089 testes realizados. Há então 186 infeções ativas no Luxemburgo.

Não foram relatadas novas mortes por causa da covid-19, deixando o número total de mortos no Grão-Ducado em 818.

Os números de internamentos mantém-se inalterados, com três pacientes em enfermaria e dois nas unidades de cuidados intensivos.





