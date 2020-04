Os indicadores agora revelados apontam para 2.804 infetados, mais 75 que ontem.

Covid - 19 . Luxemburgo com mais cinco vítimas mortais nas últimas 24 horas

Madalena QUEIRÓS

O Luxemburgo regista 2.804 pessoas infetadas com a Covid-19, revelaram hoje as autoridades de saúde. O que representa um acréscimo de 75 contaminados. Nas últimas 24 horas, registaram-se também mais cinco vítimas mortais elevando para 36 o número de mortos. E mais um de um paciente do Grand Est, França, que estava hospitalizado no Luxemburgo, mas que não é considerado para as contas do país.

A idade média das vítimas é 86 anos.

Dos infetados cerca de 2.351 são residentes e 453 não residentes. A idade média dos contaminados mantêm-se nos 46 anos, sendo 51% dos contaminados homens e 49% mulheres.

Estão hospitalizados 233 da totalidade dos contaminados e cerca de 33 estão em cuidados intensivos.

Com estes números a taxa de letalidade sobe para 1,2% no país (número de mortes face ao número de contaminados). Mas mesmo assim continua a ser uma das mais baixas da Europa.

O Luxemburgo continua a ser um dos países que mais testes faz. Até agora, foram realizados cerca de 23.687 testes.

Da totalidade dos infetados há 16 casos de recuperação.

