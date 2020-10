O número do infetados ultrapassou as 9 mil pessoas.

Covid-19. Luxemburgo com mais 140 contaminados, em 24 horas

Madalena QUEIRÓS O número do infetados ultrapassou as 9 mil pessoas.

Cerca de 140 pessoas foram contaminadas com covid-19, nas últimas 24 horas no Luxemburgo. Não houve qualquer vítima mortal a registar, neste período, mantendo-se o número de vítimas mortais em 128. Desde o início da pandemia 9.119 residentes no Grão- Ducado foram infectadas.

De acordo com os números do Ministério da Saúde, foram comunicados mais 140 casos na terça-feira, de um total de 6.601 testes realizados. Um número que não era atingido desde 17 de Setembro (177).

O número de hospitalizações permanece estável em comparação com o dia anterior (35) mas mais um paciente foi admitido nos cuidados intensivos.

Cerca de 7.900 pessoas são agora consideradas curadas desde o início da pandemia.

