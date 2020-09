O número de hospitalizações está a diminuir, mas um infetado foi colocado em cuidados intensivos na sexta-feira.

Covid-19. Luxemburgo com mais 103 casos nas últimas 24 horas

Redação O número de hospitalizações está a diminuir, mas um infetado foi colocado em cuidados intensivos na sexta-feira.

Com 3.654 testes efectuados desde sábado e 103 casos de coronavírus detectados em residentes (contra 86 no sábado, 177 na sexta-feira e 147 na quinta-feira), o vírus voltar a estar mais activo no Luxemburgo. A taxa de incidência (número de casos por 100.000 habitantes) aumentou de 13,74 no sábado para 16,45 no domingo.

No entanto, este aumento está relativamente longe do pico de 28,27 registado na última quinta-feira.

O número de hospitalizações está a diminuir (18, em comparação com 23 no dia anterior), mas um paciente foi colocado em cuidados intensivos na sexta-feira, enquanto que no dia anterior não houve nenhum. Não houve novas mortes a registar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.