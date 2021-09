Não há mortes a lamentar por causa do vírus.

Covid-19

Luxemburgo com ligeira redução dos internamentos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Não há mortes a lamentar por causa do vírus.

De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, há mais 102 novos casos de covid-19 a registar, de um total de 6.400 testes realizados no último dia.

Não foram registadas novas mortes de Covid-19, deixando o número total de mortos no Grão-Ducado em 834.

Nesta quinta-feira, estão 18 pacientes em enfermaria, menos seis do que no dia anterior. Já nas unidades de cuidados intensivos encontram-se nove pessoas, uma a mais desde ontem.

398.970 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.