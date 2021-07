Não há mortes a registar.

Covid-19

Luxemburgo com descida de casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Não há mortes a registar.

Neste fim de mais uma semana, o Luxemburgo conta com mais 54 novos casos de um total de 9.128 testes realizados nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. A taxa de positividade é agora de 0,59%.

Mais um dia sem mortes por causa do vírus, o que faz com que o total de óbitos no Grão-Ducado se mantenha em 822.

Há 17 pacientes em enfermaria e cinco pacientes nas unidades de cuidados intensivos, mais três do que na última atualização.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.