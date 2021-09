Não há mortes a registar nas últimas 24 horas.

Covid-19

Luxemburgo com 96 casos no último dia

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, há mais 96 casos de covid-19, de um total de 7.605 testes realizados nas últimas 24 horas. Confirmam-se, por isso, 1.154 infeções ativas no país.

Mais um dia em que não foram registadas novas mortes por causa do vírus, deixando o número total de óbitos no Grão-Ducado em 834.

Os números de internamentos mantém-se iguais ao dia anterior, com 28 pessoas em enfermaria e nove pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

397.560 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

