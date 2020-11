Sobe para 41 o número de pacientes nos cuidados intensivos.

Covid-19. Luxemburgo com 8 mortes e 713 novos casos

Sobe para 41 o número de pacientes nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, a covid-19 no Grão-Ducado vitimou oito pessoas, de acordo com as autoridades de saúde. No total, a pandemia já provocou a morte de 219 pessoas no Luxemburgo.

O número de novos casos detetados no último dia foi de 713 em 12.413 testes efetuados. Sobe para 25.931 o total oficial de pessoas infetadas desde o princípio do ano.

Já em relação aos números de hospitalizações, 180 pacientes encontram-se em cuidados normais (175 no dia anterior) e 41 em cuidados intensivos (39 no dia anterior).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.