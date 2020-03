O Grão-Ducado está em estado de emergência desde o dia 17 de março

Covid-19. Luxemburgo com 2.178 infetados e 23 mortos

O Grão-Ducado está em estado de emergência desde o dia 17 de março

O Luxemburgo regista hoje 23 mortes associadas à covid-19 e 2.178 casos de infeção confirmados. Nas últimas 24 horas houve mais um óbito e 190 novos infetados.

Os dados publicados esta tarde no portal do Ministério da Saúde, em sante.lu, dão conta de 295 não-residentes infetados que estão incluídos no número total de casos de covid-19 no Luxemburgo.

O Grão-Ducado continua a ser dos países que mais testes à covid-19 realizam.

Já foram testadas 17.511 pessoas desde o primeiro caso confirmado no país, a 29 de fevereiro.

Note-se que na realidade morreram 24 pessoas por covid-19 no Luxemburgo, mas o paciente francês que foi transferido desde Mulhouse para ser internado num dos quatro hospitais nacionais não entra nas estatísticas do Grão-Ducado.



