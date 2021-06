Não há registo de mortes.

Covid-19

Luxemburgo com 19 novos casos nas últimas 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO

Os números oficiais continuam animadores no Luxemburgo. No início de mais uma semana, o Ministério da Saúde á conta de 19 novos casos positivos de covid-19, durante as últimas 72 horas. Estão agora 285 infeções ativas no Luxemburgo. A atualização do Governo contém os dados de sexta-feira, sábado e domingo, uma vez que o governo deixou de divulgar números ao fim-de-semana.

Não há registo de nenhuma morte por causa do vírus desde o início do mês, mantendo-se o total de óbitos no Grão-Ducado em 818.

Estão agora três pessoas internadas em enfermaria e duas nas unidades de cuidados intensivos.

208.424 residentes do Luxemburgo estão agora com a vacinação completa.

