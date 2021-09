Não houve mortes a registar durante esse período.

Covid-19

Luxemburgo com 166 novos casos em 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO Não houve mortes a registar durante esse período.

No começo de mais uma semana, o balanço dos últimos três dias dão conta de 166 novos casos de covid-19 confirmados no Luxemburgo. Foram realizados 10.680 testes no total. Confirmam-se portanto, 1.066 infeções ativas no país.

Não foram reportadas novas mortes por causa do vírus, deixando o número total de óbitos no Grão-Ducado em 834.

Estão agora 28 pacientes internados em enfermaria, menos dois do que na atualização de sexta-feira, e nove pessoas nas unidades de cuidados intensivos.

397.532 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.



