Covid-19

Luxemburgo com 134 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Não há mortes a lamentar nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados oficiais desta terça-feira, apresentados pelo Ministério da Saúde, registam-se 134 novos casos de covid-19, de um total de 7.196 testes realizados nas últimas 24 horas. Estão, assim, 1.355 infeções ativas no Luxemburgo.

Não foram registadas óbitos por causa do vírus, o que significa que o número total de mortes no Grão-Ducado permanece em 819. As hospitalizações aumentaram ligeiramente. Estão hoje onze pacientes em enfermaria e duas pessoas nos cuidados intensivos.

276.165 pessoas estão agora totalmente vacinadas.

