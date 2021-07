Luxemburgo com 118 novos casos no último dia

Como é possível Xavier Bettel estar hospitalizado se já tomou uma dose da vacina?

Por causa da vacina Astrazeneca que é "menos eficaz" e da variante delta, explica Thérèse Staub, diretora do Serviço Nacional de Doenças Infeciosas do CHL, em vídeo, ao Luxemburger Wort. Veja com atenção.