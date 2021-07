Não há mortes a lamentar de terça para quarta-feira.

Covid-19

Luxemburgo com 118 casos confirmados no último dia

Segundo os números oficiais do Ministério da Saúde, os números de casos diários mantém-se acima dos 100 (118 no último dia), mas há uma ligeira descida em relação aos 134 do dia anterior. Foram realizados 6.300 testes num dia. O Luxemburgo conta agora com 1.741 infeções ativas.

Mais um dia em que não há mortes por causa do vírus. O número total de óbitos permanece nos 819.

Há sete pacientes em enfermaria, menos quatro que ontem e três pessoas estão nas unidades de cuidados intensivos.







