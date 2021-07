Não há mortes a lamentar.

Covid-19

Luxemburgo com 103 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Não há mortes a lamentar.

No final de mais uma semana, os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 103 novos casos de um total de 7.194 testes realizados. Estão 1.499 infeções ativas no país.

Não foram registadas novos óbitos por causa do vírus, o que significa que o número total de mortes no Grão-Ducado permanece em 821.

Estão agora 20 pessoas internadas nos hospitais do Luxemburgo, 15 pacientes em enfermaria e cinco nas unidades de cuidados intensivos.

389.229 pessoas receberam a primeira dose de vacina e 313.511 pessoas estão totalmente vacinadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.