Covid-19

Luxemburgo. Centro de certificação de teste antigénico tem nova morada na capital

Henrique DE BURGO

O centro de certificação de teste antigénico gratuito, na capital, vai mudar de instalações esta quarta-feira.

A partir de 1 de setembro, o centro deixará de estar no número 95 da Grand-Rue e vai ser transferido para o número 70 da mesma rua. A autarquia da Cidade do Luxemburgo refere numa nota enviada às redações que o horário de funcionamento do centro vai permanecer inalterado, ou seja, de segunda a sábado, entre as 10h e as 18h, e aos domingos e feriados, entre as 10h e as 14h.

Luxemburgo prepara-se para acabar com testagem em larga escala Espera-se que o Governo divulgue algumas alterações às medidas de restrição para fazer face a uma eventual nova vaga de infeções.

As pessoas que desejarem fazer um teste antigénico gratuito e certificado nesta nova morada, podem fazê-lo com recurso aos vouchers disponíveis no local.

Como alternativa, podem fazer o referido teste nos outros 14 centros de teste espalhados pela capital, depois de terem levantado o voucher gratuito na receção do Hôtel de Ville (place Guillaume II) ou na Rocade (rue du Laboratoire, n° 3). O horário de levantamento nestes dois edifícios é de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h.



