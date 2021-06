Segundo relatório das autoridades sanitárias, a taxa de incidência entre eos 15 e 29 anos aumentou consideravelmente.

Covid-19

Luxemburgo. Aumento de novos casos em pessoas com menos de 30 anos

Ana Patrícia CARDOSO Segundo relatório das autoridades sanitárias, a taxa de incidência entre eos 15 e 29 anos aumentou consideravelmente.

Como vem sendo hábito, o Ministério da Saúde do Grão-Ducado faz o balanço semanal da situação pandémica no país, num momento em que já estamos na terceira semana sem mortes por causa do vírus.

De acordo com o relatório do Governo, na semana de 21 a 27, o número de infeções ativas diminuiu consideravelmente para 142 (contra 234 a 20 de junho). A idade média das pessoas com covid-19 aumentou ligeiramente, de 27,7 para 28,4 anos.

Já nos hospitais, a situação estável, com três pacientes em enfermaria, menos três que na semana anterior, enquanto que nos cuidados intensivos mantiveram-se duas pessoas.

A taxa de incidência aumentou, com 17 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 14 casos por 100.000 habitantes na semana anterior à estudada. Este aumento é sobretudo preocupante nas faixas etárias dos 15 aos 29 (+108%) e dos 45 aos 59 anos (+40%). Já acima dos 60 anos, não se registaram casos na semana passada.



O maior foco de transmissão do vírus continua a ser em contexto familiar, com 21,55 das infeções registadas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.