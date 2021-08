Esta terça-feira, a França anunciou o reforço vacinal da população com 65 anos ou mais e doenças de risco, mas o Grão-Ducado aguarda outros dados, como os de Israel que vai dar uma terceira dose a todos os adultos com idades a partir dos 30 anos.

Luxemburgo atento a dados de Israel para decidir alargamento da terceira dose da vacina

Esta terça-feira, a França anunciou o reforço vacinal da população com 65 anos ou mais e doenças de risco, mas o Grão-Ducado aguarda outros dados, como os de Israel que vai dar uma terceira dose a todos os adultos com idades a partir dos 30 anos.

O Luxemburgo está a aguardar por mais dados, entre os quais os de Israel, para tomar uma decisão sobre a possibilidade de alargar o reforço da vacina contra a covid-19 a uma terceira dose a mais pessoas, nomeadamente idosos.

Em declarações esta terça-feira à RTL, o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, afirmou que "as discussões estão atualmente em curso" e que o Conselho Superior de Doenças Infecciosas, a quem o Ministério da Saúde já tinha pedido um parecer, está "a trabalhar intensamente no assunto", especialmente porque há "poucos dados científicos nesta área", afirmou.

No mesmo dia em que a França anunciou que iria alargar o reforço vacinal a pessoas com idades a partir dos 65 anos ou com doenças de risco, Jean-Claude Schmit lembrou que há ainda muitos países que "não tomaram uma decisão", mas reconheceu que aquilo que alguns estão a pensar fazer, que é "dar prioridade à vacinação das pessoas idosas" é "uma possibilidade.

O Diretor de Saúde sublinhou que o Luxemburgo está atento particularmente a Israel, que anunciou esta semana, a administração de uma terceira dose da vacina para maiores de 30 anos. O país, que foi dos primeiros do mundo a vacinar em massa a população, devido a um acordo com a Pfizer, já tinha lançado uma campanha há três semanas para o reforço vacinal de pessoas com 60 anos ou mais.

Com a variante Delta a fazer subir os casos de infeção e a necessidade de recuar no levantamento das restrições, Israel é também um dos primeiros países a avançar para a terceira dose da vacina e alargá-la a quase toda a população adulta.

Há já estudos no país que mostram que este reforço está a ter impacto no aumento da proteção e na diminuição da infeção na faixa etária dos 60 aos 69 anos.



"Estamos ansiosos por saber que dados Israel irá revelar", referiu Jean-Claude Schmit, acrescentando que mais detalhes deverão ser conhecidos nestas próximas semanas.

"Esta será certamente uma informação interessante para tomarmos as nossas decisões. Israel é um bom modelo porque tem um bom sistema de vigilância de infeções e está tudo bem documentado", salientou à RTL.

Para já, a terceira dose é administrada no Luxemburgo em casos muito concretos, como os de pessoas com imunodeficiências e pacientes transplantados, não sendo aplicado como critério prioritário a idade avançada.

