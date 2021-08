Depois do festival e-Lake a campanha de vacinação junto dos mais jovens segue para o “den Atelier”, no bairro de Hollerich, na capital, esta quarta-feira.

Luxemburgo alia festa à vacinação anticovid. Equipa móvel de vacinação em digressão pelo país

Susy MARTINS Depois do festival e-Lake a campanha de vacinação junto dos mais jovens segue para o “den Atelier”, no bairro de Hollerich, na capital, esta quarta-feira.

Depois de ter estado no festival e-Lake em Echernach, onde vacinou uma centena de pessoas, a equipa móvel de vacinação continua a sua digressão pelo país.

O autocarro de vacinação vai estar no “den Atelier”, no bairro de Hollerich, na capital, esta quarta-feira, entre as 17h e as 22h. Já na quinta-feira, a equipa móvel desloca-se até ao Glacis, igualmente na cidade do Luxemburgo, onde vai marcar presença no “City Sounds”, entre as 18h e as 22h, que conta nessa noite com a atuação de “Sido”.

O facto de se deslocar a eventos principalmente destinados a jovens, demonstra a vontade do Ministério da Saúde de se aproximar desta faixa etária. Note-se que segundo as estatísticas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) quase metade dos jovens (44,4%) entre os 18 e 24 anos ainda não foram vacinados contra a covid-19.

Uma vez que os eventos organizados no país exigem a apresentação do certificado CovidCheck à entrada, as autoridades pretendem incentivar os mais jovens a receberem a injeção anticovid-19 através das equipas móveis.



