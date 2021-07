A campanha de vacinação no Grão-Ducado continua a avançar mas "ainda não é o suficiente para ultrapassar a crise", diz o Governo.

Covid-19

Luxemburgo. 70% das pessoas com mais de 18 anos já tomaram pelo menos uma dose da vacina

Na segunda-feira, 19, o Ministério da Saúde utilizou as redes sociais para comemorar um marco importante na campanha da vacinação que decorre há largos meses no Grão-Ducado. Numa publicação no Faceboook o Ministério da Saúde revela que 70% da população adulta com mais de 18 anos tem pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Segundo a tutela, a "taxa de adesão de quem recebeu o convite foi de 60%", até agora. Apesar dos esforços para acelerar a vacinação e atingir a imunidade de grupo, a Saúde afirma, no entanto, que ainda "não é suficiente para ultrapassar a crise".

O gráfico partilhado pelas autoridades revela que a faixa etária entre os 70 e 79 anos é a que apresenta mais vacinados, com 80% das pessoas com a vacinação completa. Metade dos jovens - 51% - (dos 18 aos 24 anos) já tem pelo menos uma dose.



Até esta segunda-feira, 299.764 pessoas tinham já a vacinação completa no país. As autoridades incentivam ainda à inscrição nas listas de espera para as quatro vacinas administradas no país.



