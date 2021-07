Não há mortes a registar nas últimas 24 horas.

Luxemburgo. 131 novos casos no último dia

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 9, há 131 novos casos de covid-19, de um total de 7.592 testes realizados nas últimas 24 horas. Há, portanto, 1.355 infeções ativas no Luxemburgo.

Não há mortes a lamentar, por isso, o número permanece em 819. Uma pessoa morreu esta semana por causa do vírus, depois de mais de um mês sem óbitos.

Apesar do recente aumento de casos, as hospitalizações permanecem estáveis, com cinco pessoas internadas, quatro em enfermaria e uma nos cuidados intensivos.

Quase 270 mil pessoas (267.429) pessoas têm agora a vacinação completa contra a covid-19.

